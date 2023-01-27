0
0
51
НОВОСТИ

На маркетплейсе Сбера за прошлый год оформлено почти 700 тысяч полисов ОСАГО

14:10 27.01.2023

Почти 700 тыс. полисов ОСАГО было оформлено за 2022 год на специальном маркетплейсе Сбера. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Совокупная страховая премия по заключенным договорам превысила 4 млрд руб.

На маркетплейсе представлены 14 страховых компаний, в том числе дочерняя компания Сбербанка – СберСтрахование. Приобрести полис можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн – в прошлом году так поступили 45% клиентов. Второй по популярности способ (30%) – оформить ОСАГО в отделении Сбера: менеджеры проконсультируют клиентов и помогут оформить страховку. 25% покупателей полиса пользуются официальным сайтом маркетплейса.

Для оформления страховки необходимы СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Клиент получит полис по электронной почте. Распечатывать его необязательно – достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

«Мы стараемся сделать процесс оформления максимально простым и удобным для клиента. С этой целью мы и разработали собственный маркетплейс по ОСАГО: это быстро, безопасно и очень удобно, – пояснил директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин. – Все происходит онлайн за несколько минут, а персональные данные защищены. Достаточно заполнить короткую форму, после чего маркетплейс автоматически сформирует предложения от партнеров, в том числе от СберСтрахования. Клиенту останется только выбрать оптимальный вариант, оплатить страховку – и готовый полис придет по электронной почте».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 27.01.2023
Берл Лазар назвал унижением то, что РФ не пригласили на годовщину освобождения Освенцима
0
65
14:12 27.01.2023
На Украине аварийные отключения электричества применяются в 11 областях
0
98
14:00 27.01.2023
Конец планам нацистов уничтожить евреев и другие народы положил прежде всего СССР — Путин
0
116
13:32 27.01.2023
Силы РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара — советник Пушилина
0
178
13:20 27.01.2023
США быстро могут положить конец украинскому конфликту, дав команду Киеву — Песков
0
191
13:05 27.01.2023
В Москве выявили 2 234 случая заражения коронавирусом за сутки
0
170
13:00 27.01.2023
Суд приговорил экс-схимонаха Сергия к 5,5 года колонии по второму уголовному делу
0
200
12:32 27.01.2023
Ракету «Циркон» надводного базирования примут на вооружение в 2023 году — разработчик
0
245
12:20 27.01.2023
Польша передаст Украине еще 60 танков помимо танков Leopard, сообщили в Киеве
0
244
12:05 27.01.2023
Венгрия наложит вето на возможные санкции ЕС против российской ядерной энергетики — Орбан
0
252

Возврат к списку