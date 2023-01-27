На маркетплейсе Сбера за прошлый год оформлено почти 700 тысяч полисов ОСАГО

14:10

Почти 700 тыс. полисов ОСАГО было оформлено за 2022 год на специальном маркетплейсе Сбера. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Совокупная страховая премия по заключенным договорам превысила 4 млрд руб.

На маркетплейсе представлены 14 страховых компаний, в том числе дочерняя компания Сбербанка – СберСтрахование. Приобрести полис можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн – в прошлом году так поступили 45% клиентов. Второй по популярности способ (30%) – оформить ОСАГО в отделении Сбера: менеджеры проконсультируют клиентов и помогут оформить страховку. 25% покупателей полиса пользуются официальным сайтом маркетплейса.

Для оформления страховки необходимы СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Клиент получит полис по электронной почте. Распечатывать его необязательно – достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

«Мы стараемся сделать процесс оформления максимально простым и удобным для клиента. С этой целью мы и разработали собственный маркетплейс по ОСАГО: это быстро, безопасно и очень удобно, – пояснил директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин. – Все происходит онлайн за несколько минут, а персональные данные защищены. Достаточно заполнить короткую форму, после чего маркетплейс автоматически сформирует предложения от партнеров, в том числе от СберСтрахования. Клиенту останется только выбрать оптимальный вариант, оплатить страховку – и готовый полис придет по электронной почте».