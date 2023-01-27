Средства населения в банках РФ в декабре 2022 г. выросли на 7,6%
15:00 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приток средств населения в российские банки в декабре 2022 года составил 2,5 трлн рублей, а средства юридических лиц увеличились на 2,4 трлн рублей. Это следует из отчета Банка России «О развитии банковского сектора РФ в декабре 2022 года».
«В декабре средства населения выросли на рекордные 2,5 трлн руб. (+7,6%) только за счет увеличения рублевых остатков (+2,6 трлн руб., +8,7%). В результате годовой прирост средств физлиц составил 6,9%, что даже выше, чем в 2021 году (+5,7%). Такой значительный прирост в декабре обусловлен традиционным авансированием пенсий, а также выплатами социальных пособий — в конце 2022 года было выделено почти 1,5 трлн руб. на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам (в том числе за январь 2023 года). При этом средства в рублях выросли как на текущих счетах (+2 трлн руб., +19%), так и на срочных вкладах (+0,7 трлн руб., +3,3%). Этому способствовал существенный рост процентных ставок по вкладам (до 8,18% в третьей декаде декабря с 7,3% в третьей декаде ноября), в частности из-за запуска в декабре маркетинговых вкладов под привлекательные проценты», — говорится в отчете регулятора.
В документе также отмечается, что существенный рост средств юрлиц в декабре (+2,4 трлн
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