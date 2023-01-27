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Захарова назвала ложью слова Столтенберга о том, что НАТО не сторона конфликта на Украине

15:32 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине.

«Это лицемерие чистой воды, преступное лицемерие, не просто увод в сторону от неудобного вопроса или неудобной темы, нет, это преступное лицемерие, это вранье, это ложь чистой воды. Мы слышим эти заявления с самого начала нынешней ситуации на Украине, однако реальные действия западников свидетельствуют об обратном», — сказала дипломат в пятницу на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее заявление.

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