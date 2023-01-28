Египет осудил теракт в Восточном Иерусалиме - МИД

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет выразил в субботу полное неприятие и решительное осуждение теракта, совершенного палестинцем минувшим вечером в Восточном Иерусалиме, и призвал стороны к максимальной сдержанности. Об этом говорится в специальном заявлении египетского министерства иностранных дел.



«Египет осуждает совершенное нападение и все операции, направленные против гражданских лиц», — отметили в МИД страны. Каир, указывается в заявлении, «предупреждает о серьезных последствиях эскалации между палестинской и израильской сторонами и призывает к максимальной сдержанности, прекращению агрессии и провокационных мер».



Как подчеркнуло внешнеполитическое ведомство, нельзя допустить, чтобы «нынешняя напряженная обстановка на палестинских территориях привела к еще большему насилию и ухудшению политической и гуманитарной ситуации, лишила всех шансов на возрождение мирного процесса между палестинской и израильской сторонами».



