Турция призвала Швецию м Финляндию «выполнять то, под чем подписались»

17:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перспектива одобрения Турцией заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО зависит от выполнения ими данных Анкаре обещаний. Об этом в воскресенье сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Они сейчас ждут от нас, от нашего парламента одобрения в связи с их вступлением в НАТО. По этому поводу мы ничего не скажем. Говорим им: „Выполните то, под чем подписались“. Это настолько просто», — цитирует министра телеканал «Улусал».

Акар напомнил, что речь идет о меморандуме, который страны подписали в прошлом году. «В Мадриде в июне наш президент, президенты Финляндии и Швеции, министры обороны и иностранных дел собрались и в присутствии генерального секретаря НАТО подписали бумагу. Сказали, что уберут террористов из Финляндии и Швеции», — отметил Акар.