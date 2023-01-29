МИД Италии: Мы никогда не направим наступательное вооружение, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заверил, что Рим не будет направлять Киеву наступательные вооружения.

«Ситуация на Украине сложная, и мы крайне обеспокоены, все работаем на достижение мира, и мы, как постановил парламент, готовы поставлять оборонительное оружие. Мы никогда не направим наступательное вооружение, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией, мы не имеем ничего против российского народа, мы только защищаем независимость Украины», — сказал министр в воскресенье в эфире ток-шоу на третьем канале государственного телевидения РАИ.