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МИД Италии: Мы никогда не направим наступательное вооружение, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией

18:20 29.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заверил, что Рим не будет направлять Киеву наступательные вооружения.

«Ситуация на Украине сложная, и мы крайне обеспокоены, все работаем на достижение мира, и мы, как постановил парламент, готовы поставлять оборонительное оружие. Мы никогда не направим наступательное вооружение, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией, мы не имеем ничего против российского народа, мы только защищаем независимость Украины», — сказал министр в воскресенье в эфире ток-шоу на третьем канале государственного телевидения РАИ.

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