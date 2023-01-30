Джонсон рассказал подробности о своем разговоре с Путиным перед началом СВО на Украине

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон обнародовал подробности своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным перед началом российской специальной военной операции на Украине в феврале прошлого года.

По словам Джонсона, которые в воскресенье вечером приводят газеты «Дейли телеграф» и «Дейли мейл», Путин в ходе «очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить страх британскому премьеру в ответ на его предупреждения о недопустимости начала операции. «Он сказал: „Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?“ И я сказал: „Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете“, — поделился воспоминаниями экс-премьер.

Джонсон добавил, что в разговоре с Путиным дал понять, что начало военных действий со стороны РФ против Украины станет «полной катастрофой», приведет к западным санкциям против РФ и приближению НАТО к российским границам, а Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона. По словам британского политика, вступление Украины в НАТО было маловероятным, поскольку против этого выступали Франция и ФРГ.

Соответствующие подробности были озвучены Джонсоном в трехсерийном документальном фильме «Путин против Запада» (Putin vs the West), первый эпизод которого будет показан вещательной корпорацией Би-би-си вечером 30 января.

Упомянутый им телефонный разговор состоялся 2 февраля после визита британского премьер-министра на Украину. Согласно пресс-службе Кремля, Путин в беседе отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на российские озабоченности по гарантиям безопасности. В Кремле отметили, что в целом был проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ.