WP назвала сроки доставки американских танков на Украину
09:20 30.01.2023 Источник: РБК
Поставки на Украину 31 американского танка Abrams M1A2, о чем на прошлой неделе объявил президент США Джо Байден, состоятся не ранее конца 2023 года. Об этом пишет The Washington Post.
В статье говорится, что танки не будут изъяты из военных запасов США, а будут закуплены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. РБК
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