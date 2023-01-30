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НОВОСТИ

WP назвала сроки доставки американских танков на Украину

09:20 30.01.2023 Источник: РБК

Поставки на Украину 31 американского танка Abrams M1A2, о чем на прошлой неделе объявил президент США Джо Байден, состоятся не ранее конца 2023 года. Об этом пишет The Washington Post.

В статье говорится, что танки не будут изъяты из военных запасов США, а будут закуплены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.  РБК

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