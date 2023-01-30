Турция может дать разные ответы на заявки Финляндии и Швеции в НАТО
09:32 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что его страна может отдельно от Швеции рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО.
"При необходимости мы можем послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок [как Швеция с инцидентами с сожжением Корана], - заявил Эрдоган, выступая в воскресенье перед молодежью в городе Биледжик. - Швеция будет шокирована, когда это произойдет". Трансляцию выступления президента Турции вел телеканал TRT.
Турецкий лидер предупредил, что "Финляндия не должна делать те же неверные шаги", которые вызвали скандал в отношениях Турции и Швеции. "Мы объяснили премьер-министру Швеции [что нужно сделать]. Сказали, что для их вступления в НАТО надо выдать нам террористов. Передали список из 120 человек. Если не выдадите, то не обессудьте", - сказал Эрдоган.
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