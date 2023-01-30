Спецслужбы Словении задержали 2 иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ
11:00 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агентство разведки и безопасности Словении задержало двух иностранных граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщил портал «24-ур» со ссылкой на неофициальные данные правоохранительных органов.
«Агентство разведки и безопасности Словении обнаружило в Любляне двух иностранных граждан, которые занимались шпионажем в пользу России. Совместно с Национальным бюро расследований их арестовали. Двум подозреваемым грозит в общей сложности до восьми лет лишения свободы за шпионаж и предоставление ложных сведений», — отмечается в публикации.
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