Отношения канцлера ФРГ и главы МИД становятся все более напряженными — Bild
11:32 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок становятся все более напряженными. Несмотря на отсутствие публичной критики со стороны Шольца, все ошибки Бербок тщательно фиксируются Ведомством федерального канцлера. Об этом в воскресенье вечером сообщила газета «Бильд».
В последнее время, как пишет издание, в Ведомстве федерального канцлера постоянно возникали поводы для недовольства главой МИД. «Ошибки Бербок тщательно фиксируются в Ведомстве федерального канцлера», — заявил газете источник в правительстве ФРГ. При этом уточняется, что «Шольц не говорит о ней плохо на публике». Его политика, как указывает «Бильд», заключается в том, чтобы никогда не очернять своих министров, как бы он ни был недоволен ими.
В сентябре, как отмечает издание, глава внешнеполитического ведомства Германии призвала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Киеву, после чего состоялся «серьезный разговор» в Ведомстве федерального канцлера. В результате этого, по информации «Бильд», уже во время следующего интервью Бербок занимала более сдержанную позицию.
НОВОСТИ
- 11:20 30.01.2023
- Силы РФ закрепились в восточной части Угледара — Пушилин
- 11:05 30.01.2023
- Новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября
- 11:00 30.01.2023
- Спецслужбы Словении задержали 2 иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ
- 10:32 30.01.2023
- Жителям присоединенных регионов дадут 10 лет для перехода на российский пенсионный возраст
- 10:20 30.01.2023
- Премьер Украины заявил, что надеется на вступление страны в ЕС в течение двух лет
- 10:05 30.01.2023
- Разработчик ядерного оружия КНР в обход ограничений закупал американские чипы — WSJ
- 10:00 30.01.2023
- Японский депутат назвала «вопросом жизни и смерти» промысел японских рыбаков у Курил
- 09:32 30.01.2023
- Турция может дать разные ответы на заявки Финляндии и Швеции в НАТО
- 09:20 30.01.2023
- WP назвала сроки доставки американских танков на Украину
- 09:05 30.01.2023
- Джонсон рассказал подробности о своем разговоре с Путиным перед началом СВО на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать