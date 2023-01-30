0
0
0
НОВОСТИ

Отношения канцлера ФРГ и главы МИД становятся все более напряженными — Bild

11:32 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок становятся все более напряженными. Несмотря на отсутствие публичной критики со стороны Шольца, все ошибки Бербок тщательно фиксируются Ведомством федерального канцлера. Об этом в воскресенье вечером сообщила газета «Бильд».

В последнее время, как пишет издание, в Ведомстве федерального канцлера постоянно возникали поводы для недовольства главой МИД. «Ошибки Бербок тщательно фиксируются в Ведомстве федерального канцлера», — заявил газете источник в правительстве ФРГ. При этом уточняется, что «Шольц не говорит о ней плохо на публике». Его политика, как указывает «Бильд», заключается в том, чтобы никогда не очернять своих министров, как бы он ни был недоволен ими.

В сентябре, как отмечает издание, глава внешнеполитического ведомства Германии призвала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Киеву, после чего состоялся «серьезный разговор» в Ведомстве федерального канцлера. В результате этого, по информации «Бильд», уже во время следующего интервью Бербок занимала более сдержанную позицию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 30.01.2023
Силы РФ закрепились в восточной части Угледара — Пушилин
0
59
11:05 30.01.2023
Новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября
0
86
11:00 30.01.2023
Спецслужбы Словении задержали 2 иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ
0
94
10:32 30.01.2023
Жителям присоединенных регионов дадут 10 лет для перехода на российский пенсионный возраст
0
199
10:20 30.01.2023
Премьер Украины заявил, что надеется на вступление страны в ЕС в течение двух лет
0
163
10:05 30.01.2023
Разработчик ядерного оружия КНР в обход ограничений закупал американские чипы — WSJ
0
193
10:00 30.01.2023
Японский депутат назвала «вопросом жизни и смерти» промысел японских рыбаков у Курил
0
194
09:32 30.01.2023
Турция может дать разные ответы на заявки Финляндии и Швеции в НАТО
0
198
09:20 30.01.2023
WP назвала сроки доставки американских танков на Украину
0
230
09:05 30.01.2023
Джонсон рассказал подробности о своем разговоре с Путиным перед началом СВО на Украине
0
280

Возврат к списку