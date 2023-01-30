Отношения канцлера ФРГ и главы МИД становятся все более напряженными — Bild

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок становятся все более напряженными. Несмотря на отсутствие публичной критики со стороны Шольца, все ошибки Бербок тщательно фиксируются Ведомством федерального канцлера. Об этом в воскресенье вечером сообщила газета «Бильд».

В последнее время, как пишет издание, в Ведомстве федерального канцлера постоянно возникали поводы для недовольства главой МИД. «Ошибки Бербок тщательно фиксируются в Ведомстве федерального канцлера», — заявил газете источник в правительстве ФРГ. При этом уточняется, что «Шольц не говорит о ней плохо на публике». Его политика, как указывает «Бильд», заключается в том, чтобы никогда не очернять своих министров, как бы он ни был недоволен ими.

В сентябре, как отмечает издание, глава внешнеполитического ведомства Германии призвала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Киеву, после чего состоялся «серьезный разговор» в Ведомстве федерального канцлера. В результате этого, по информации «Бильд», уже во время следующего интервью Бербок занимала более сдержанную позицию.