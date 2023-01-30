Китай защитит свои компании в случае введения против них санкций США из-за Украины — МИД

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти не будут бездействовать и намерены защищать компании КНР в случае введения против них санкций Соединенных Штатов из-за Украины. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«США постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая. Мы не приемлем подобных нападок, которые не оперируют фактами, и не будем спокойно наблюдать за тем, как Вашингтон без каких-либо рациональных оснований ущемляет интересы китайских предприятий», — подчеркнула она на брифинге, комментируя информацию о возможных контрмерах Соединенных Штатов в отношении компаний КНР, не соблюдающих американские санкции против России из-за Украины.