Китай защитит свои компании в случае введения против них санкций США из-за Украины — МИД
12:20 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти не будут бездействовать и намерены защищать компании КНР в случае введения против них санкций Соединенных Штатов из-за Украины. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
«США постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая. Мы не приемлем подобных нападок, которые не оперируют фактами, и не будем спокойно наблюдать за тем, как Вашингтон без каких-либо рациональных оснований ущемляет интересы китайских предприятий», — подчеркнула она на брифинге, комментируя информацию о возможных контрмерах Соединенных Штатов в отношении компаний КНР, не соблюдающих американские санкции против России из-за Украины.
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