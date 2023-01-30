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НОВОСТИ

Сотрудники около 20 тыс. аккредитованных ИТ-компаний смогут оформить льготную ипотеку

13:00 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Льготная ипотека будет доступна для сотрудников около 20 тыс. ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры РФ, а их перечень размещен на портале «Госуслуг». Об этом в рамках оперативного совещания с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил заместитель председателя Дмитрий Чернышенко.

«Совместно с Минцифры была проведена работа по упрощению правил оформления ИТ-ипотеки. Теперь получить ее могут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Таких организаций в стране около 20 тыс.», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что перечень аккредитованных ИТ-компаний размещен на портале «Госуслуг».

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