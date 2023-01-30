В РФ зарегистрировали менее 40 смертей из-за ковида за сутки
13:20 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших из-за ковида в России возросло за сутки на 38 против 40 днем ранее, до 395 022, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В стране зарегистрировали менее 40 летальных исходов среди заболевших впервые с 1 августа 2022 года.
Число случаев заражения увеличилось на 5 979 против 6 941 днем ранее, до 21 944 400, количество случаев выздоровления — на 3 861 против 3 612 накануне, до 21 343 177.
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