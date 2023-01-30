В РФ зарегистрировали менее 40 смертей из-за ковида за сутки

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших из-за ковида в России возросло за сутки на 38 против 40 днем ранее, до 395 022, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В стране зарегистрировали менее 40 летальных исходов среди заболевших впервые с 1 августа 2022 года.

Число случаев заражения увеличилось на 5 979 против 6 941 днем ранее, до 21 944 400, количество случаев выздоровления — на 3 861 против 3 612 накануне, до 21 343 177.