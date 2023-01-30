ФСБ задержала школьников, повредивших ж/д пути в Подмосковье по заданию из мессенджера

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали трех учеников 8-го класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных из мессенджера. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва — Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», — сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, учащиеся 8-го класса в мессенждере вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути.