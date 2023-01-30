0
0
161
НОВОСТИ

ФСБ задержала школьников, повредивших ж/д пути в Подмосковье по заданию из мессенджера

13:32 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали трех учеников 8-го класса, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию неизвестных из мессенджера. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва — Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления», — сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, учащиеся 8-го класса в мессенждере вступили в контакт с неизвестными лицами, которые за деньги предложили повредить пути.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 30.01.2023
Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков
0
41
14:12 30.01.2023
Песков назвал ложью слова Джонсона об «угрозах» Путина в телефонном разговоре перед СВО
0
71
14:10 30.01.2023
Президент IBA Умар Кремлев руководит проектом «Большого Серпухова»
0
85
14:00 30.01.2023
В Пакистане при взрыве погибли не менее 17 человек
0
102
13:20 30.01.2023
В РФ зарегистрировали менее 40 смертей из-за ковида за сутки
0
157
13:05 30.01.2023
Лживость Запада укрепляет решимость России развивать южный и восточный векторы — МИД РФ
0
206
13:00 30.01.2023
Сотрудники около 20 тыс. аккредитованных ИТ-компаний смогут оформить льготную ипотеку
0
200
12:32 30.01.2023
Магнус Карлсен заявил, что пресытился классическими шахматами
0
225
12:20 30.01.2023
Китай защитит свои компании в случае введения против них санкций США из-за Украины — МИД
0
248
12:05 30.01.2023
Эрдоган весьма нелестно охарактеризовал Макрона - СМИ
0
270

Возврат к списку