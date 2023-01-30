В Пакистане при взрыве погибли не менее 17 человек

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар недалеко от афганской границы. Об этом в понедельник сообщил телеканал «Гео-ти-ви» со ссылкой на представителей здравоохранения и службы безопасности.

По их информации, более 90 пострадавших госпитализированы, 10 из них находятся в критическом состоянии.