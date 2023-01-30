В Пакистане при взрыве погибли не менее 17 человек
14:00 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар недалеко от афганской границы. Об этом в понедельник сообщил телеканал «Гео-ти-ви» со ссылкой на представителей здравоохранения и службы безопасности.
По их информации, более 90 пострадавших госпитализированы, 10 из них находятся в критическом состоянии.
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