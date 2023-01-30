Песков назвал ложью слова Джонсона об «угрозах» Путина в телефонном разговоре перед СВО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о якобы имевших место «угрозах» ракетами от президента России Владимира Путина в телефонном разговоре в феврале являются ложью. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова Джонсона, которые приводит британская пресса, где тот в числе прочего утверждал, что Путин «своего рода угрожал» ему в телефонном разговоре 2 февраля 2022 года, упоминая ракеты. При этом экс-премьер Британии был не уверен в приводимых им цитатах.

«То, что сказал господин Джонсон, — это неправда. Точнее это ложь», — отреагировал представитель Кремля. Он подчеркнул, что это может быть сознательная ложь Джонсона, и тогда встает вопрос и причинах изложения им такой версии событий, или же британский премьер тогда «фактически не понял», о чем с ним говорил Путин. «Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что он осведомлен о содержании того телефонного разговора. «Еще раз официально повторяю: это ложь, никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах для безопасности РФ, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет на наших границах будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты. Если этот пассаж был таким образом воспринят, <…> [это] очень неловкая ситуация», — отметил он.

Британские газеты «Дейли телеграф» и «Дейли мейл» в воскресенье опубликовали слова Джонсона из документального фильма «Путин против Запада» (Putin vs the West), где экс-премьер Британии выступил с утверждениями, что Путин в ходе «очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора» в феврале 2022 года пытался внушить страх британскому премьеру в ответ на его предупреждения о недопустимости начала операции на Украине.