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Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков

14:32 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на этой неделе совершит однодневную поездку в Волгоград, подтвердил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин действительно посетит на этой неделе Волгоград», — сказал представитель Кремля, пообещав позже сообщить точную дату.

Песков опроверг информацию о том, что поездка продлится несколько дней. «Речь идет об однодневной поездке», — уточнил он.

На этой неделе в Волгограде будет отмечаться 80-летие победы в Сталинградской битве.

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