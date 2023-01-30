Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков
14:32 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин на этой неделе совершит однодневную поездку в Волгоград, подтвердил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин действительно посетит на этой неделе Волгоград», — сказал представитель Кремля, пообещав позже сообщить точную дату.
Песков опроверг информацию о том, что поездка продлится несколько дней. «Речь идет об однодневной поездке», — уточнил он.
На этой неделе в Волгограде будет отмечаться 80-летие победы в Сталинградской битве.
НОВОСТИ
- 14:12 30.01.2023
- Песков назвал ложью слова Джонсона об «угрозах» Путина в телефонном разговоре перед СВО
- 14:10 30.01.2023
- Президент IBA Умар Кремлев руководит проектом «Большого Серпухова»
- 14:00 30.01.2023
- В Пакистане при взрыве погибли не менее 17 человек
- 13:32 30.01.2023
- ФСБ задержала школьников, повредивших ж/д пути в Подмосковье по заданию из мессенджера
- 13:20 30.01.2023
- В РФ зарегистрировали менее 40 смертей из-за ковида за сутки
- 13:05 30.01.2023
- Лживость Запада укрепляет решимость России развивать южный и восточный векторы — МИД РФ
- 13:00 30.01.2023
- Сотрудники около 20 тыс. аккредитованных ИТ-компаний смогут оформить льготную ипотеку
- 12:32 30.01.2023
- Магнус Карлсен заявил, что пресытился классическими шахматами
- 12:20 30.01.2023
- Китай защитит свои компании в случае введения против них санкций США из-за Украины — МИД
- 12:05 30.01.2023
- Эрдоган весьма нелестно охарактеризовал Макрона - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать