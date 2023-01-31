Общественное мнение в Европе сегодня не так монолитно, как хотелось бы США — Нарышкин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественное мнение в странах Европы не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Об этом заявил во вторник председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«И сегодня общественное мнение в Европе отнюдь не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса, как и наша сегодняшняя встреча, служит тому наглядным подтверждением», — сказал он на круглом столе «Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве».