США готовы применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи — Пентагон

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США привержены обязательству применить обычное и ядерное оружие в целях сдерживания и для защиты Южной Кореи. Об этом во вторник заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле.

«Наша приверженность защите Республики Корея по-прежнему несокрушима. Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», — отметил министр.