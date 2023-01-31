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НОВОСТИ

США готовы применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи — Пентагон

11:20 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США привержены обязательству применить обычное и ядерное оружие в целях сдерживания и для защиты Южной Кореи. Об этом во вторник заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле.

«Наша приверженность защите Республики Корея по-прежнему несокрушима. Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», — отметил министр.

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