В России выявили 5 792 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 792, летальных исходов из-за ковида — на 45. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 5 979 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии — 21 950 192 и 395 067 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 102 против 3 861 днем ранее, до 21 349 279.
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