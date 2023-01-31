В России выявили 5 792 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 792, летальных исходов из-за ковида — на 45. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 979 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии — 21 950 192 и 395 067 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 102 против 3 861 днем ранее, до 21 349 279.