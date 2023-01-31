МВД Эстонии вызвало митрополита Таллинского из-за призывов к миру
12:20 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство внутренних дел Эстонии вызвало митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения на беседу из-за его призывов к совместной молитве за мир. Об этом сообщил во вторник портал национального телерадиовещания Э-эр-эр.
Как указывает портал, вице-канцлер правоохранительного ведомства республики Райво Кюйт «срочно вызвал митрополита» с требованием объяснить свое участие в видеообращении некоммерческой организации (НКО) «Koos / Вместе», где глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) призвал совершить совместную молитву за мир в рамках акции НКО «Вместе за мир», которая пройдет 22 февраля в Таллине. В свою очередь министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс назвал выступление митрополита «использованием церкви и духовенства в целях светской политической агитации». Эстонское правоохранительное ведомство намерено «принять решение о дальнейших шагах» в отношении митрополита по итогам беседы с ним, добавил министр.
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