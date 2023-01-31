Осознание того, что США спровоцировали конфликт на Украине, приходит на Западе — Захарова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад начинает осознавать, что провокации Вашингтона привели к ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация, и это осознание приходит, как вы понимаете, не к нам. Мы это давным-давно все поняли и много лет пытались всем об этом сказать. А это осознание приходит уже на Западе, уже к экспертам, политологам, журналистам, которые кто-то робко, кто-то более настойчиво говорит о том, что провокативность, очевидно, и привела к таким последствиям. А провокативность, конечно, Вашингтона», — сказала она.

Дипломат объяснила провокацию тем, что Минские соглашения идут в «плоскости фальсификации подходов государств к международно-правовой сфере», когда заведомо ложные посылы становятся основой для принятия решений мировым сообществом.

«Если страны, которые, как сейчас выясняется, не собирались ничего выполнять и рассматривали те документы, которые они принесли для одобрения в Cовбез [ООН] для того, чтобы они стали обязательны для всех, лгали, а теперь они об этом сказали прямо, значит они должны нести ответственность», — добавила Захарова.