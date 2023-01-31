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НОВОСТИ

Глава военной разведки Украины признал ответственность за попытки совершения терактов в РФ

16:12 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал наличие на территории России агентов, которые занимаются террористической деятельностью.

В опубликованном во вторник интервью газете «Вашингтон пост» он заявил, что на российской территории есть люди, которые готовят диверсии. По его словам, угроза сохранится, «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

Глава украинской военной разведки также заявил, что Киев старается вербовать россиян, «которые понимают, что Россия должна быть другой».

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