Глава военной разведки Украины признал ответственность за попытки совершения терактов в РФ
16:12 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал наличие на территории России агентов, которые занимаются террористической деятельностью.
В опубликованном во вторник интервью газете «Вашингтон пост» он заявил, что на российской территории есть люди, которые готовят диверсии. По его словам, угроза сохранится, «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».
Глава украинской военной разведки также заявил, что Киев старается вербовать россиян, «которые понимают, что Россия должна быть другой».
НОВОСТИ
- 16:32 31.01.2023
- В России в 2022 году в результате преступлений погибли более 21 тыс. человек
- 16:00 31.01.2023
- Послание Блинкена по Украине содержит только призывы к РФ «уйти и прекратить» — Лавров
- 15:32 31.01.2023
- Украинские военные считают, что им нужно до 200 западных самолетов — СМИ
- 15:12 31.01.2023
- МФЖ инициировала исключение Союза журналистов России из своего состава — Reuters
- 15:00 31.01.2023
- Медведев допустил легализацию пиратского применения продукции Запада как ответ на санкции
- 14:32 31.01.2023
- Незаконно мобилизованные 9 тыс. военнослужащих возвращены домой — генпрокурор РФ
- 14:12 31.01.2023
- Песков опроверг слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после поездки туда Путина
- 14:00 31.01.2023
- Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию — Песков
- 13:32 31.01.2023
- В Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между силами Израиля и арабами — СМИ
- 13:20 31.01.2023
- Суд приговорил к 12 годам колонии обвиняемого в теракте после поджога военкомата в Югре
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать