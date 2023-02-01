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НОВОСТИ

США выделят Киеву пакет военной помощи на $2,2 млрд с ракетами большей дальности — Reuters

09:00 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США готовятся выделить Украине пакет военной помощи на 2,2 млрд долларов, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности. Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

В материале не уточняется, о каких именно ракетах идет речь. По данным агентства, очередной транш также будет включать другие боеприпасы и вооружения.

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