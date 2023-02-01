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Россия останется крупным игроком в мире, уверен экс-посол США в Москве Салливан

09:05 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, безусловно, останется влиятельным государством, знание русского языка будет иметь смысл и в будущем. Такое мнение выразил во вторник бывший американский посол в Москве Джон Салливан во время выступления, организованного Центром исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета.

«Будет ли Россия иметь значение? Безусловно», — ответил дипломат на вопрос изучающего русский язык студента о том, останется ли Россия, по его мнению, «крупным центром в плане политики и международной безопасности». «Будут ли они крупным игроком? Да. Тратите ли вы время впустую, изучая русский язык? Совершенно нет. Трудный ли это язык? Я знаю по своему собственному опыту, что чрезвычайно», — продолжил Салливан. Говоря о причинах, по которым он ранее решил учить русский язык, экс-посол отметил: «Я так очарован русской культурой. Я люблю Россию».

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