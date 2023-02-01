Нетаньяху утверждает, что Иран поставляет беспилотники для использования на Украине
09:32 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что Иран поставляет беспилотники, которые используются на Украине.
«Они (Иран — прим. ТАСС) выступают против своих собственных людей. Факт в том, что они поставляют дроны, которые убивают невинных людей в сердце Европы, на Украине. Я думаю, что с них сняли маску и люди понимают, насколько опасен будет этот режим, если получит ядерное оружие», — сказал он в интервью телеканалу Си-эн-эн, которое было показано во вторник вечером, комментируя вероятность получения Ираном ядерного оружия.
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