Нетаньяху утверждает, что Иран поставляет беспилотники для использования на Украине

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что Иран поставляет беспилотники, которые используются на Украине.

«Они (Иран — прим. ТАСС) выступают против своих собственных людей. Факт в том, что они поставляют дроны, которые убивают невинных людей в сердце Европы, на Украине. Я думаю, что с них сняли маску и люди понимают, насколько опасен будет этот режим, если получит ядерное оружие», — сказал он в интервью телеканалу Си-эн-эн, которое было показано во вторник вечером, комментируя вероятность получения Ираном ядерного оружия.