Москва не исключает решения Оттавы о понижении уровня дипотношений с РФ — посол в Канаде

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не исключает того, что власти Канады могут принять решение о понижении уровня дипломатических отношений, но от Москвы такая инициатива исходить не будет. Об этом во вторник корр. ТАСС заявил посол России в североамериканской стране Олег Степанов.

«Исключать ничего нельзя. Если это произойдет, то не по нашей инициативе, потому что наша дипломатическая школа такова, что мы не выступаем инициаторами тех шагов, которые вредили бы интересам стран и народов, — сказал он. — Мы, конечно, держим в уме произошедшее в Прибалтике с нашими посольствами, но до тех пор, пока наши канадские контрагенты будут придерживаться духа и принципов дипломатических отношений, мы их будем поддерживать».