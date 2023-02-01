Москва не исключает решения Оттавы о понижении уровня дипотношений с РФ — посол в Канаде
10:00 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не исключает того, что власти Канады могут принять решение о понижении уровня дипломатических отношений, но от Москвы такая инициатива исходить не будет. Об этом во вторник корр. ТАСС заявил посол России в североамериканской стране Олег Степанов.
«Исключать ничего нельзя. Если это произойдет, то не по нашей инициативе, потому что наша дипломатическая школа такова, что мы не выступаем инициаторами тех шагов, которые вредили бы интересам стран и народов, — сказал он. — Мы, конечно, держим в уме произошедшее в Прибалтике с нашими посольствами, но до тех пор, пока наши канадские контрагенты будут придерживаться духа и принципов дипломатических отношений, мы их будем поддерживать».
НОВОСТИ
- 10:05 01.02.2023
- Силы РФ активно выбивают ВСУ с позиций в Артемовске — Киселев
- 09:00 01.02.2023
- США выделят Киеву пакет военной помощи на $2,2 млрд с ракетами большей дальности — Reuters
- 21:35 31.01.2023
- Греция не собирается отдавать своих "Леопардов" Украине
- 15:32 31.01.2023
- Украинские военные считают, что им нужно до 200 западных самолетов — СМИ
- 12:05 31.01.2023
- Силы РФ ударили по спецгруппе ВСУ, попытавшейся ночью прорваться в Запорожской области
- 22:40 30.01.2023
- Премьер Дании сообщила о передаче Украине всех своих САУ Caesar
- 22:00 30.01.2023
- Поставки истребителей Киеву являются «гипотетическим вопросом» — глава Минобороны ФРГ
- 19:20 30.01.2023
- В Мариуполе задержаны два боевика «Азова»
- 11:20 30.01.2023
- Силы РФ закрепились в восточной части Угледара — Пушилин
- 09:00 30.01.2023
- В Харькове ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать