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НОВОСТИ

Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства - Politico

10:20 01.02.2023 Источник: Lenta.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил по сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, об этом пишет репортер Лили Байер для Politico.

По его словам, украинская сторона не сможет победить в военном конфликте, время на стороне России. При этом политик назвал Украину «ничейной землей» и отметил, что она превратилась в Афганистан, который находится под контролем запрещенного в России террористического движения «Талибан».

В то время как большинство западных стран перешли к военной поддержке Киева, Будапешт настаивает на прекращении участия Украины в военных действиях. «Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы настало прекращение огня и начались переговоры», — сказал политик.  Lenta.Ru

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