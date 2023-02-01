Удары ВСУ по Запорожской области — часть плана по нарушению снабжения сил РФ, заявил Рогов
11:00 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской области не бессистемны, а являются частью общего стратегического плана по нарушению снабжения российских сил. Об этом сообщил в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Здесь не надо быть великим стратегом, чтобы понять, что они делают. Смотришь на карту: вот если, не дай бог, противник перерезает [дорогу] вот здесь — у нас исчезает сухопутный путь в Крым, исчезают возможности снабжения Запорожской и Херсонской областей. Вот тот же недавний удар по мосту под Мелитополем — это качественные системные действия по нарушению путей снабжения как мирного населения, так и армии. И неважно, что есть объездные дороги: для армии очень важна ритмичность поставок», — сказал он в интервью программе «Летучка» на телеканале RT.
По словам Рогова, многие удары по инфраструктуре Запорожской области также являются примерами системной работы ВСУ по нарушению путей снабжения российских сил.
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