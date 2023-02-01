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В России выявили 8 504 случая заражения коронавирусом за сутки

12:05 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 504 против 5 792 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 23 октября 2022 года, когда штаб сообщал о 8 672 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 958 696 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 41 против 45 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 395 108 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки составило 6 729 против 6 102 днем ранее, до 21 356 008.

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