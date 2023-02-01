В Азербайджане задержаны 39 человек за подрывную деятельность в пользу Ирана — СМИ
12:32 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана задержали в ходе спецоперации 39 человек за подрывную деятельность в стране «под прикрытием религии». Об этом сообщило в среду азербайджанское информационное агентство АПА.
«В результате спецоперации, проведенной сотрудниками МВД, выявлены и задержаны 39 человек, осуществлявших в Азербайджане подрывную деятельность под прикрытием религии», — говорится в сообщении агентства. По его данным, задержанные, «выдававшие себя за верующих, проводили в соцсетях пропаганду в пользу Ирана и, злоупотребляя свободой вероисповедания в стране, выполняли задания иранских спецслужб».
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