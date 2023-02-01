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НОВОСТИ

Саакашвили завещал похоронить его на Украине

14:12 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании в среду заявил, что желает после смерти быть похороненным на Украине.

«Я абсолютно уверен в нашей победе, однако если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — сказал Саакашвили на суде по видеосвязи из частной тбилисской клиники «Вивамед», где он проходит курс лечения.

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