Саакашвили завещал похоронить его на Украине
14:12 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании в среду заявил, что желает после смерти быть похороненным на Украине.
«Я абсолютно уверен в нашей победе, однако если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — сказал Саакашвили на суде по видеосвязи из частной тбилисской клиники «Вивамед», где он проходит курс лечения.
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