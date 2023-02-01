Джонсон по поводу принятие Украины в НАТО: Одним мы говорили одно, а другим — другое…

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО в последние годы посылала слишком противоречивые сигналы о возможности вступления Украины в альянс, тем самым усугубив напряженность в отношениях с Россией. Об этом экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

«НАТО сделала достаточно обнадеживающих заявлений по поводу вступления Украины в альянс, чтобы дать [президенту РФ Владимиру] Путину повод сказать, что это произойдет, но в то же время за спиной у украинцев мы постоянно говорили русским, что этого не будет, говорили французам и немцам, а также всем другим колебавшимся, что этого, конечно же, не случится до греческих календ, до тех пор, пока Аид не замерзнет. Так что одним мы говорили одно, а другим — другое», — признал Джонсон, добавив, что Москва этим воспользовалась.