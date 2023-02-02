При пожаре в бытовках в Севастополе погибли семь человек
09:32 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших при пожаре в бытовках в Севастополе выросло до семи человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«По последним данным, обнаружены тела семи человек», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 22:45 01.02.2023
- Россия и Польша приняли самое большое число беженцев с Украины - ООН
- 22:10 01.02.2023
- Джонсон по поводу принятие Украины в НАТО: Одним мы говорили одно, а другим — другое…
- 21:43 01.02.2023
- У Лондона, похоже, нет четкой позиции по поставкам истребителей Украине
- 16:32 01.02.2023
- Польша готова отправить Украине дополнительные танки Т-72 и PT-91 Twardy
- 13:20 01.02.2023
- Вице-канцлер ФРГ выступил против поставок немецких истребителей Киеву
- 13:00 01.02.2023
- Артемовск в оперативном окружении, силы РФ смыкают кольцо вокруг города — Гагин
- 10:05 01.02.2023
- Силы РФ активно выбивают ВСУ с позиций в Артемовске — Киселев
- 09:00 01.02.2023
- США выделят Киеву пакет военной помощи на $2,2 млрд с ракетами большей дальности — Reuters
- 21:35 31.01.2023
- Греция не собирается отдавать своих "Леопардов" Украине
- 15:32 31.01.2023
- Украинские военные считают, что им нужно до 200 западных самолетов — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать