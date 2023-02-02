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При пожаре в бытовках в Севастополе погибли семь человек

09:32 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших при пожаре в бытовках в Севастополе выросло до семи человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«По последним данным, обнаружены тела семи человек», — сказал собеседник агентства.

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