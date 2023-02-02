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НОВОСТИ

В Москве выявили 2 925 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:05 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 925 против 3 160 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 352 823 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 912 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 240, до 3 154 110.

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