В Москве выявили 2 925 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:05 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 925 против 3 160 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 352 823 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 912 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 240, до 3 154 110.
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