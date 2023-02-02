Украина в январе получила $4,25 млрд международной помощи — депутат

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила в январе от иностранных партнеров 4,25 млрд долларов, что составляет более половины доходной части бюджета страны. Об этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в четверг в соцсети.

По его данным, в бюджет в январе поступило 35,8 млрд гривен (0,98 млрд долларов) от налоговых сборов, 31,5 млрд гривен (0,86 млрд долларов) от таможни, 43,3 млрд гривен (1,19 млрд долларов) за счет облигаций (включая военные), 738 млн гривен (20,20 млн долларов) из Фонда госимущества. Таким образом, собственные доходы составили 111,3 млрд гривен (3,05 млрд долларов).

При этом за счет «международной поддержки» бюджет пополнился на 155,24 млрд гривен (4,25 млрд долларов).