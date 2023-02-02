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НОВОСТИ

РФ решит все вопросы на Украине сама — Лавров

16:00 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия решит все вопросы на Украине сама, несмотря на поставки западных вооружений Киеву. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву.

«Мы решим все вопросы [на Украине] сами, и мы не обращались [к ОДКБ за помощью]», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ назвал смешными разговоры о том, что НАТО не воюет против России, а только вооружает Украину. Он отметил, что, по оценке специалистов, невозможно, чтобы на тех видах вооружения, которые сейчас уже частично переданы и анонсированы, работали украинцы, обучались или прошли соответствующие курсы.

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