РФ решит все вопросы на Украине сама — Лавров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия решит все вопросы на Украине сама, несмотря на поставки западных вооружений Киеву. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву.

«Мы решим все вопросы [на Украине] сами, и мы не обращались [к ОДКБ за помощью]», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ назвал смешными разговоры о том, что НАТО не воюет против России, а только вооружает Украину. Он отметил, что, по оценке специалистов, невозможно, чтобы на тех видах вооружения, которые сейчас уже частично переданы и анонсированы, работали украинцы, обучались или прошли соответствующие курсы.