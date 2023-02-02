Нуланд заявила, что США работают над обеспечением Украины дальнобойными ракетами — ТВ
17:40 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США работают над тем, чтобы обеспечить потребности Украины, включая дальнобойные ракеты. Об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
«Мы [США] работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах», — сказала Нуланд телеканалу «Аль-Джазира».
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