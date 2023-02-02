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НОВОСТИ

Россия уверена в своей победе — Путин

17:52 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уверена в себе, своей правоте и победе, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Преемственность поколений, ценностей, традиций — все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе», — подчеркнул он.

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