Россия уверена в своей победе — Путин

17:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уверена в себе, своей правоте и победе, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Преемственность поколений, ценностей, традиций — все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе», — подчеркнул он.