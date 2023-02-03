РФ продолжит СВО, и ВВП Украины будет снижаться до «неизбежного конца» — Медведев

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжит работать над достижением целей СВО, а значит ВВП Украины в 2023 году может снизиться еще на 5-10%, и перспектива полного банкротства украинской государственности становится все более отчетливой. Такое мнение высказал в соцсети в пятницу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он сослался на данные американского банка Goldman Sachs («Голдман сакс») о том, что общие потери Украины от столкновения с Россией достигли 830-850 млрд долларов, ВВП страны сократился на 35-36%, а госдолг к концу 2023 года увеличится с 107 млрд до 180-200 млрд долларов и «надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны».

«Очевидно, что Россия продолжит работать над достижением целей специальной военной операции. А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть еще на 5-10%. Поэтому все более отчетливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца», — констатировал Медведев.