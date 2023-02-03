Белка прервала сообщение на пяти ветках городских электричек в Ганновере — Bild

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белка, забравшаяся на железнодорожные провода, стала причиной масштабного обрыва линий электроснабжения поездов, из-за которого было ограничено движение на пяти ветках городских электричек на юге Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом в пятницу сообщила газета «Бильд».

Как указывает издание со ссылкой на представителей местных железных дорог, инцидент произошел в четверг около 08:00 (10:00 мск). Животное забралось на провода, в результате чего произошло короткое замыкание и их обрыв. Поврежденный кабель сначала упал на проходящую мимо городскую электричку, а затем зацепился за встречный товарный поезд, который протащил провода за собой. Обрыв затронул четыре железнодорожных пути, длина отрезка, на котором нарушено электроснабжение, составила 160 метров. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, однако белка не смогла пережить удар током напряжением 15 тысяч вольт, уточняет издание.

Представители железных дорог рассчитывают, что восстановление нормальной работы путей займет несколько дней. До окончания монтажных работ транспортное сообщение на пяти линиях городских электричек будет «существенно ограничено», а грузовые поезда будут следовать по альтернативным маршрутам. Инцидент не оказал влияния на расписание поездов дальнего следования, отмечает газета.