Сербия готова к вступлению в ЕС, но не в НАТО — Вучич

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия продолжает прикладывать усилия для вступления в Евросоюз, но не намерена прорабатывать вопрос о присоединении к НАТО. Об этом президент республики Александар Вучич заявил в пятницу в ходе своего выступления на заседании Народной скупщины (парламент страны).

«Сербия находится на европейском пути, а что касается атлантической интеграции, Сербия не хочет вступать в НАТО. Сербия хочет ревностно охранять свой военный нейтралитет и укреплять его. Есть разница между европейской интеграцией и атлантической интеграцией», — приводит телеканал РТС заявление главы государства в ответ на обращение представителя оппозиции по вопросу вступления республики в Североатлантический альянс.