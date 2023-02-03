Модельер Пако Рабан умер во Франции в возрасте 88 лет — СМИ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский модельер Пако Рабан умер на 89-м году жизни в пятницу во Франции. Об этом сообщила газета «Монд».

Как уточняет издание, модельер умер в департаменте Финистер на западе Франции.