Над Колумбией замечен воздушный шар неизвестного происхождения
17:13 05.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Утром 3 февраля 2023 года национальная система ПВО обнаружила объект на высоте более 55 тыс. футов, который вошел в воздушное пространство Колумбии в северном секторе страны, двигаясь со средней скоростью 25 узлов, в нем были идентифицированы характеристики воздушного шара. ВВС следили за объектом до тех пор, пока он не покинул воздушное пространство. Удалось определить, что данный элемент не представляет угрозы национальной безопасности и обороноспособности, а также безопасности полетов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ведомство проводит расследование и координирует свои действия с другими странами и учреждениями, чтобы установить происхождение объекта.
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