ЕС угрожает Грузии санкциями, если Тбилиси восстановит авиасообщение с Россией
18:20 05.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, утвержденным Евросоюзом и другими странами, против России в авиационном секторе и соблюдать осторожность к возможным попыткам обхода санкций. Санкционный режим Евросоюза подразумевает введение санкций против тех, кто участвует в процессе обхода санкций ЕС против России, или поддерживает его», — сказал Стано в ответ на вопрос издания об отношении ЕС к возможному возобновлению прямых авиарейсов между Тбилиси и Москвой.
Стано также добавил, что Грузия не должна пускать «опасные российские самолеты на свою территорию», так как, по его словам, 95% российских самолетов не могут из-за санкций сохранять необходимые стандарты безопасности.
НОВОСТИ
- 18:45 05.02.2023
- Лукашенко планирует провести большую встречу с журналистами и общественностью
- 17:13 05.02.2023
- Над Колумбией замечен воздушный шар неизвестного происхождения
- 15:33 05.02.2023
- Минобороны РФ привело данные об уничтожении военной техники ВСУ с начала спецоперации
- 13:41 05.02.2023
- Данные о заражении COVID-19 в России на 5 февраля, 2023
- 10:38 05.02.2023
- Минобороны Китая пообещало применить «необходимые средства» в случае, подобном происшествию с аэростатом
- 09:20 05.02.2023
- До трех градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 5 февраля
- 09:11 05.02.2023
- Нетаньяху: В наших отношениях с Путиным мы нашли компромисс
- 09:00 05.02.2023
- ВВС США уничтожили китайский аэростат, залетевший на их территорию
- 20:35 04.02.2023
- Вступлению Швеции в НАТО мешают террористические организации - глава МИД
- 20:30 04.02.2023
- В мошенничестве на 2,5 млн $ обвиняют трех сотрудников администрации морских портов Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать