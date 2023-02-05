ЕС угрожает Грузии санкциями, если Тбилиси восстановит авиасообщение с Россией

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз предупредил власти Грузии о том, что страна может попасть под санкции, если возобновит прямое авиасообщение с Россией и будет участвовать в обходе введенных ЕС авиационных санкций в отношении Москвы. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил грузинскому изданию «Нетгазети».

«Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, утвержденным Евросоюзом и другими странами, против России в авиационном секторе и соблюдать осторожность к возможным попыткам обхода санкций. Санкционный режим Евросоюза подразумевает введение санкций против тех, кто участвует в процессе обхода санкций ЕС против России, или поддерживает его», — сказал Стано в ответ на вопрос издания об отношении ЕС к возможному возобновлению прямых авиарейсов между Тбилиси и Москвой.

Стано также добавил, что Грузия не должна пускать «опасные российские самолеты на свою территорию», так как, по его словам, 95% российских самолетов не могут из-за санкций сохранять необходимые стандарты безопасности.