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Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Ирак

20:45 05.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в воскресенье с рабочим визитом в иракскую столицу Багдад, передает корр. ТАСС. Это первый пункт очередного турне главы МИД России, в ходе которого он также посетит Мали, Мавританию и Судан.

Ожидается, что Лавров встретится с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьером страны Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и иракским коллегой Фуадом Хусейном. Кроме того, запланирована встреча с бывшим премьером Ирака Нури аль-Малики.

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