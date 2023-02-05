Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Ирак

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в воскресенье с рабочим визитом в иракскую столицу Багдад, передает корр. ТАСС. Это первый пункт очередного турне главы МИД России, в ходе которого он также посетит Мали, Мавританию и Судан.

Ожидается, что Лавров встретится с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьером страны Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и иракским коллегой Фуадом Хусейном. Кроме того, запланирована встреча с бывшим премьером Ирака Нури аль-Малики.