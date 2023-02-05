Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Ирак
20:45 05.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ожидается, что Лавров встретится с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьером страны Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и иракским коллегой Фуадом Хусейном. Кроме того, запланирована встреча с бывшим премьером Ирака Нури аль-Малики.
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