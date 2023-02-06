В Турции и Сирии произошло серьезное землетрясение с большим количеством жертв
09:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 76 человек погибли, более 440 пострадали в понедельник в результате землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Такие данные приводит правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.
«В результате землетрясения магнитудой 7,4 в 10 провинциях погибли 76 человек, ранения получили более 440 наших граждан», — отмечается в сообщении.
Землетрясение в Турции произошло не в туристическом районе, российских организованных туристов там нет. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Землетрясение произошло не в туристической зоне, далеко от нее. В этих регионах российских организованных туристов нет», — сказала она.
Число погибших в Сирии в результате землетрясения, произошедшего также в соседней Турции, превысило 100 человек. Об этом сообщил в понедельник телеканал «Аль-Хадас».
По его информации, десятки людей остаются под завалами рухнувших зданий в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. Число пострадавших, которых удалось извлечь из-под обломков, достигло 400. Спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды под проливным дождем.
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