Сбив китайский аэростат США «злоупотребили военной силой» - МИД КНР

09:32 Источник: РБК

США, уничтожив китайский аэростат над своей территорией, нанесли ущерб усилиям двух стран по стабилизации отношений между двумя странами, заявил заместитель главы МИД Китая Се Фэн, передает Global Times.

Он заявил, что китайский воздушный шар попал в воздушное пространство США непреднамеренно. Однако в Вашингтоне «злоупотребили военной силой» и сбили, по его словам, гражданский шар. Представитель МИД КНР назвал это чрезмерной реакцией и нарушением международного права. РБК