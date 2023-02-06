В Красноярском крае зафиксированы случаи лихорадки Денге — Роспотребнадзор

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два завозных случая тропической лихорадки Денге, острой вирусной болезни, передающей через укусы комаров, зарегистрированы в Красноярском крае. Об этом в понедельник в соцсети сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

«Первые в этом году два завозных случая лихорадки Денге зарегистрированы в Красноярском крае. Как оказалось, обе заболевшие красноярки вернулись недавно из Таиланда (Пхукет и Паттайя)», — сообщил Горяев.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.